Миколаїв здійснив фантастичний камбек та вирвав перемогу над Авангардом: 22 тур Першої ліги, матчі суботи

Відбулися чергові матчі 22-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

Перша ліга, 22 тур

Авангард – Миколаїв – 2:3

Голи: Хцяновський, 3, Кірієнко, 27 – Войцеховський, 35, Серсен, 55 (авт), Ковальов, 61

Балкани – Металіст 1925 – 16:00 (LIVE)

Колос – Рух – 17:00 (LIVE)

Прикарпаття – Гірник-Спорт – 17:00 (LIVE)

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В першому матчі ігрового дня Миколаїв здобув важку перемогу над Авангардом. Господарі ще до середини першого тайму зуміли забити два голи. Однак гості в першому таймі скоротили відставання в рахунку до мінімум, а після перерви зуміли вирвати перемогу.

Авангард втратив шанс наблизитись до зони плей-офф і залишився на 6 місці. Миколаїв розташувався в середині турнірної таблиці.