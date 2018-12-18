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Миколаїв отримав унікальну форму з зображенням легендарного українського співака

12:54 360 Читать на русском
Миколаїв отримав унікальну форму з зображенням легендарного українського співака
МФК Миколаїв

МФК Миколаїв отримав незвичну форму з зображенням Павла Зіброва.

На офіційному твіттері Миколаїва з’явився відеоролик, де легендарний український естрадний співак Павло Зібров дарує клубу форму з власним зображенням.

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"Футбольный клуб Миколаїв хотів, щоб я прикрасив їхню форму. Під Новий рік всі бажання здійснюються. Впевнений, що тепер на футбольні матчі Миколаєва чоловіки будуть приходити із своїми подругами та жінками. Тільки перемог вам в новому році", – сказав Зібров.

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У клубі відзначають, що вручать нову форму гравцям на найближчому тренуванні. Після 17-ти турів Першої Ліги Миколаїв посідає 9-те місце, маючи в активі 19 очок.

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