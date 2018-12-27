Миколаїв написав відкритий лист Порошенкові через скорочення фінансування реконструкції стадіону

МФК Миколаїв стурбований тим, що скоротилось фінансування реконструкції. Центрального міського стадіону. "Корабели" навіть звернулись до президента України Петра Порошенка через цей факт.

"Наш клуб, як одна із провідних спортивних інституцій міста Миколаєва, не міг залишитися осторонь ситуації, що склалася навколо реконструкції Центрального міського стадіону, тому було прийнято рішення вступити до лав ініціативної групи та вести боротьбу за майбутнє нашої арени.

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Ми стурбовані фактом, що у проекті бюджету м. Миколаєва на 2019-й рік у погоджену виконавчим комітетом редакцію, де передбачалось закладення у повному обсязі коштів на продовження процесу реконструкції Центрального міського стадіону, зокрема на заплановану раніше заміну газону центрального поля, в останню мить було внесено правки у сторону зменшення фінансування вдвічі. Ми пам’ятаємо, що різними міськими головами м. Миколаєва неодноразово було дано гарантії заміни газону центрального поля. Ми пам’ятаємо, що президент України давав обіцянку виділити кошти на розвиток Центрального міського стадіону, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

Не слід забувати, що центральне поле – це не лише футбол, але і багато інших спортивних дисциплін, зокрема легкоатлетичних. Згідно технології міжнародних стандартів будівництва спортивних споруд, реконструкцію легкоатлетичних бігових доріжок слід проводити лише після робіт над центральним газоном.

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Таким чином, стратегічно невірні рішення блокують і гальмують не лише розвиток професіонального футболу у м. Миколаєві, а й діяльність легкоатлетичних дитячих секцій, демотивують підростаюче покоління і ставлять під питання ефективність роботи відповідальних за розвиток спорту чиновників", – йдеться у листі на офіційному сайті "корабелів".