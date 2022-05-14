Колишній форвард Палермо та Ювентуса Фабріціо Мікколі повернувся на волю з певними обмеженнями.

Екс-футболіст вийшов із в'язниці з випробувальним терміном, повідомляє Sportmediaset. Там Мікколі перебував з листопада 2021 року.

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Тепер Фабріціо отримав можливість працювати у заснованій ним футбольній школі з випробувальним терміном. Мікколі зобов'язаний повертатись додому до опівночі та дотримуватись абсолютної заборони на відвідування постраждалих.

Нагадаємо, 42-річний екс-форвард є легендою Палермо, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу (81 гол у 179 поєдинках). Мікколі завершив кар'єру в 2015 році.

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