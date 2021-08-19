"Думаю, що нас очікує цікавий матч. Зустрінемося з хорошим суперником. Сподіваюсь, глядачі залишаться задоволені, а ми постараємося домогтися позитивного результату у першому матчі.

Скрипник – про матч з Рапідом: Знаємо, що чекає Зорю

Рапід – хороша команда, яка показує якісний силовий футбол. Мені суперник сподобався. У них якісний підбір гравців. Повторюся, поєдинок буде дуже цікавим.

Будь-який матч вигравати приємно. У чемпіонаті ми, на жаль, стартували не дуже вдало. Але футбол тим і прекрасний, що у тебе є шанс реабілітуватися і встати на переможну хвилю, що ми і спробуємо зробити", – цитує Шевченка офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, перша зустріч Рапіда й Зорі у рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться вже сьогодні, 19 серпня. Стартовий свисток у Відні пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований на 26 серпня.