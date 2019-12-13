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Микита Шевченко заявив, що Зоря може випередити Динамо у боротьбі за друге місце

22:32 18 Читать на русском
Микита Шевченко заявив, що Зоря може випередити Динамо у боротьбі за друге місце
Микита Шевченко / фото: FootBoom

Голкіпер Зорі Микита Шевченко вірить, що луганці здатні поборотися за "срібло" УПЛ в нинішньому сезоні.

"Я прийшов у Шахтар, будучи в хорошій формі. Сподівався, що хоча б спробую скласти конкуренцію. Так вийшло, що не завоював місце в основі. Зрозуміло, що там був Андрій Пятов. Це легенда клубу.

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Але все одно я отримав хороший досвід, потренувався з футболістами високого класу і щось для себе виніс. А потім повернувся в Зорю. Спасибі клубу, що взяли назад. Намагаюся реанімувати кар'єру.

Для чого говорити, що ціль Зорі – третє місце, потрібно ставити максимальні завдання. Скласти конкуренцію Динамо? А чому ні? Чому не спробувати? Ми – не суперклуб в фінансовому плані, але сильні колективом. Скільки прикладів є у світі, той же Лестер. У футболі буває все", – сказав Шевченко в ефірі програми Футбольний формат.

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Микита Шевченко Микита Шевченко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Зоря Зоря
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