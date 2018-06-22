toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Микита Шевченко не перейде в Брюгге – клуб підписав Летіцу

16 червня 17:10 281 Читать на русском
Микита Шевченко не перейде в Брюгге – клуб підписав Летіцу
Микита Шевченко / ФК Шахтар

Бельгійський Брюгге підписав талановитого хорватського кіпера Карла Летіцу, що фактично робить неможливим трансфер воротаря Шахтаря Микити Шевченка.

21-річний хорват став гравцем Брюгге, повідомляє офіційний сайт клубу.

За інформацією авторитетного порталу Transfermarkt.de, "чорно-сині" заплатили за трансфер голкіпера 3 млн євро. Вже екс-кіпер сплітського Хайдука підписав із Брюгге контракт на 4 роки.

Купівля Летіци майже гарантовано унеможливлює переїзд до Бельгії резервного воротаря донецького Шахтаря Микити Шевченка. Раніше українські ЗМІ повідомляли, що він перебуває у сфері зацікавлень Брюгге.

Карло Летіца в сезоні 2017/18 провів 22 матчі, в яких одного разу забив. Своєю впевненою грою хорват зацікавив мадридський Реал. Натомість Микита Шевченко провів лише 1 матч в УПЛ за Шахтар.

Топ-10 клубів Європи за трансферним балансом: Шахтар поступається лише 3-м командам

Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Трансфери чемпіонату України Микита Шевченко Микита Шевченко Трансфери Шахтаря Хорватія Бельгія Карло Летіца Карло Летіца Хайдук Хайдук Брюгге Брюгге
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук