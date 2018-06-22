Микита Шевченко не перейде в Брюгге – клуб підписав Летіцу

Бельгійський Брюгге підписав талановитого хорватського кіпера Карла Летіцу, що фактично робить неможливим трансфер воротаря Шахтаря Микити Шевченка.

21-річний хорват став гравцем Брюгге, повідомляє офіційний сайт клубу.

За інформацією авторитетного порталу Transfermarkt.de, "чорно-сині" заплатили за трансфер голкіпера 3 млн євро. Вже екс-кіпер сплітського Хайдука підписав із Брюгге контракт на 4 роки.

Купівля Летіци майже гарантовано унеможливлює переїзд до Бельгії резервного воротаря донецького Шахтаря Микити Шевченка. Раніше українські ЗМІ повідомляли, що він перебуває у сфері зацікавлень Брюгге.

Карло Летіца в сезоні 2017/18 провів 22 матчі, в яких одного разу забив. Своєю впевненою грою хорват зацікавив мадридський Реал. Натомість Микита Шевченко провів лише 1 матч в УПЛ за Шахтар.

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