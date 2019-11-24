Микита Шевченко: Краще б я пропустив з пенальті, а Зоря виграла 2:1

Голкіпер луганської Зорі Микита Шевченко прокоментував відбитий пенальті і кінцевий результат матчу 15-го туру проти Олександрії (0:1).

"Краще б я пропустив з пенальті, а Зоря виграла 2:1, грубо кажучи. Припускав, що суперник може вдарити низом або верхом. Вибрав цей кут, стрибнув, він туди і пробив", – сказав Шевченко у програмі "ФутболNEWS".

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Нагадаємо, у матчі 15-го туру між командами Олександрії та Зорі голкіпер луганців Микита Шевченко в середині першого тайму впорався з ударом з одинадцятиметрової позначки – він вгадав напрямок пострілу Дмитра Гречишкіна і нейтралізував загрозу. Однак по перерві йому не вдалось втримати свої ворота на замку – на 59-й хвилині Шевченко пропустив після пострілу Євгена Банади.

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