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Михайлюк: Олімпіакос зробив ставку на єврокубки, Динамо легко не буде

18:06 128 Читать на русском
Михайлюк: Олімпіакос зробив ставку на єврокубки, Динамо легко не буде
Олександр Михайлюк / Фото з соцмереж

Відомий український коментатор Олександр Михайлюк поділився очікуваннями від протистояння Динамо та Олімпіакоса у плей-офф Ліги Європи.

"Вже у другому сезоні поспіль так складається, що Динамо виходить на грецький колектив в 1/16 фіналу Ліги Європи. Якщо в минулому сезоні це був АЕК, який був важко пройдений, то в цьому сезоні це Олімпіакос.

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Якщо АЕК в минулому сезоні більше робив ставку на чемпіонат, тоді команда дуже добре йшла і в підсумку стала чемпіоном, то Олімпіакос, мені здається, в нинішньому сезоні зробив ставку саме на єврокубки і вийшов з дуже складної групи. Він залишив за бортом Мілан. В останньому турі їм потрібно було перемагати, і виклалися греки по повній програмі, подолали все таки міланський бар'єр.

Динамо буде непросто, особливо – в першому матчі. Ми знаємо, наскільки пристрасними є грецькі вболівальники. Важливо не програти все в першому матчі, і тоді буде шанс на вихід у наступну стадію. Тут я розцінюю шанси обох команд 50 на 50", – цитує Михайлюка footballua.tv.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 14 та 21/22 лютого. Фінал Ліги Європи 2018/19 пройде 29 травня у Баку.

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Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

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год
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хв
Олімпіакос
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Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи Олександр Михайлюк Динамо - Олімпіакос
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