Міхайловіч здивував вибором найсильнішого гравця, який ніколи не отримував "Золотий м'яч"
Головний тренер італійської Болоньї Сініша Міхайловіч впевнений, що легенда Роми Франческо Тотті зобов'язаний був отримати "Золотий м'яч".
"Баджо, Дель П'єро, Манчіні, Дзола... Тотті був універсальнішим за кожного з них. Він забив 250 м'ячів і віддав понад тисячу гольових передач.
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Коли дивишся на те, хто отримував "Золотий м'яч", то дивуєшся, що Тотті його не виграв. Я ніколи не бачив плеймейкера з таким першим дотиком, як у нього", – цитує автобіографію серба Football Italia.
Нагадаємо, що Франческо Тотті всю ігрову кар'єру провів у складі столичної Роми. За "вовків" він відіграв 25 сезонів, а Міхайловіч був його одноклубником у 1992-1994 рр.
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