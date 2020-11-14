"Баджо, Дель П'єро, Манчіні, Дзола... Тотті був універсальнішим за кожного з них. Він забив 250 м'ячів і віддав понад тисячу гольових передач.

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Коли дивишся на те, хто отримував "Золотий м'яч", то дивуєшся, що Тотті його не виграв. Я ніколи не бачив плеймейкера з таким першим дотиком, як у нього", – цитує автобіографію серба Football Italia.

Нагадаємо, що Франческо Тотті всю ігрову кар'єру провів у складі столичної Роми. За "вовків" він відіграв 25 сезонів, а Міхайловіч був його одноклубником у 1992-1994 рр.

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