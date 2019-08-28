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Міхайловіч виписаний з лікарні – тренер Болоньї бореться з важкою хворобою

21:39 862 Читать на русском
Міхайловіч виписаний з лікарні – тренер Болоньї бореться з важкою хворобою
Сініша Міхайловіч / Фото ФК Болонья

Головний тренер італійської Болоньї Сініша Міхайловіч не опускає руки у найважливішому поєдинку свого життя.

13’ Павел Давідовіч
37’ Мігель Велозу
 
Нікола Сансоне 15’
13’ Павел Давідовіч
15’ Нікола Сансоне
37’ Мігель Велозу

Сербський фахівець успішно пройшов перший курс хіміотерапії та покинув стіни лікарні, повідомляє офіційний сайт Болоньї.

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Раніше лікарі діагностували у Сініші Міхайловіча лейкемію. Незважаючи, на страшну новину 50-річний наставник не покинув тренерське крісло італійського клубу.

Нагадаємо, у першому турі Серії А Болонья на виїзді розписала бойову нічию із Вероною (1:1).

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Італія Верона - Болонья Болонья Болонья Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч
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