Міхайловіч відсудив кругленьку суму в Спортінга – "леви" звільнили серба за 9 днів після призначення

Головний тренер італійської Болоньї Сініша Міхайловіч переміг у судовій тяганині з колишнім працедавцем – лісабонським Спортінгом.

Сербський фахівець отримає 3 млн євро компенсації за блискавичну відставку влітку 2018 року, повідомляє A Bola.

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Міхайловіч очолив Спортінг 18 червня, а вже через 9 днів був звільнений. Екс-керманича Мілана запросив одіозний президент "зелено-білих" Бруну де Карвалью, проте його відправили у відставку після конфлікту з першою командою. Нове керівництво лісабонців вирішило звільнити Міхайловіча, але серб назвав відставку безпідставною і звернувся до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

У січні 2019-го Сініша Міхайловіч очолив Болонью, із якою працює досі. Минулоріч у тренера виявили лейкемію, яку він успішно здолав.

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