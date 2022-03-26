"Мені порадили пройти курс терапії, який цього разу повинен задавити хворобу на стадії зародку. Я не збираюся занепадати, як 2,5 роки тому. Цього разу матиму "фору", щоб хвороба не розвивалася.

"Після лейкемії і хіміотерапії коронавірус здався мені ковтком води": Міхайловіч – про жахи свого життя упродовж року

Ви можете бачити, що ця хвороба дуже смілива, адже вирішила вдруге зійтися зі мною. Якщо першого уроку їй було замало, то я дам ще один. Це шлях життя, що складається зі злетів і падінь. Є ями, в які можна впасти, але треба завжди знаходити сили, щоб піднятися.

На початку наступного тижня мені доведеться взяти відпустку, і мене приймуть до лікарні Сант-Орсоли. Я знаю, що я в добрих руках. Я став спокійнішим, ніж 2,5 роки тому. Я знаю, що маю робити, і ситуація інша. Сподіваюся, що це буде швидко", – цитує Міхайловіча Football Italia.

"Дехто припускає, що жити лишилося місяць": Гаттузо 8 років бореться з невиліковною хворобою і вперше робить це публічно