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Міхайловіч покине Болонью через серйозну хворобу

08:50 388 Читать на русском
Міхайловіч покине Болонью через серйозну хворобу
Сініша Міхайловіч / WordPress

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч не зможе працювати з командою через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Болонья змушена попрощатись із Сінішою Міхайловічем, повідомляє Corrierre dello Sport. У сербського фахівця виявили серйозну хворобу.

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Міхайловіч пройде курс лікування. Невдовзі він збере прес-конференцію, під час якої оголосить про відхід з команди. Він очолив Болонью у січні, підписавши 3-річний контракт, і допоміг їй піднятись із зони вильоту в середину таблиці.

Раніше Міхайловіч працював у Катаньї, Фіорентині, збірній Сербії, Сампдорії, Мілані, Спортінгу та Торіно.

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Теги
Італія Трансфери Болонья Болонья Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Трансфери Чемпіонату Італії
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