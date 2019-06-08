Міхайловіч підписав новий контракт з Болоньєю

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч вирішив продовжити контракт із клубом.

Італійський клуб оголосив про продовження співпраці із сербським керманичем на своєму офіційному сайті.

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Нова угода 50-річного фахівця з "червоно-синіми" розрахована до кінця сезону-2021/22. Раніше повідомлялося, що зарплата тренера складе 2 мільйони євро на рік.

Міхайловіч очолив Болонью вдруге в січні цього року і фінішував з командою на 10-му рядку Серії А.

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