Міхайловіч бореться з важкою хворобою – фахівець розпочав курс хіміотерапії

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч не опускає руки у поєдинку з лейкемією.

Сініша Міхайловіч розпочав курс хіміотерапії, повідомляє офіційний сайт Болоньї.

Міхайловіч повідомив, що у нього лейкемія – Болонья не буде шукати нового тренера

50-річний фахівець перебуває в лікарні "Інституто Сераньйолі", де лікується від важкої недуги.

Нагадаємо, минулого тижня Міхайловіч шокував футбольний світ заявою про свою хворобу. Разом із керівництвом клубу фахівець прийняв рішення не покидати посаду головного тренера Болоньї під час лікування.

За підсумками минулого сезону Серії А Болонья фінішувала на 10-й сходинці.

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