Михайліченко зворушливо попрощався із Зорею

"Прийшов час рухатися далі, я отримав для себе новий виклик, тому хочу подякувати ФК Зоря, всім гравцям, керівництву, за проведених 2 роки в цьому клубі. Ми разом пройшли важкий шлях до бронзи, виросли як гравці, і переживали незабутні емоції, серед яких були злети і падіння.

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Хочу всім подякувати за яскраві моменти, розуміння і підтримку, і всім хочу побажати досягти тих висот, які ви собі поставите. Дякую за спільно виконану роботу, ревну працю і ту атмосферу, яка була у нас в команді. Так само дякую тренерам і керівництву, без вас я б не став тим, ким я є, ви дали мені все, що б зростати як футболіст і як особистість. Спасибі вам, мужики, і до зустрічі на полі", – поділився Михайліченко в Instagram.

До слова, Михайліченко провів 35 матчів у складі Зорі в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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