"Зоря для мене як другий рідний дім. Я два роки пограв за них. Звичайно, з радістю до них повернувся б. Але років через вісім, не раніше", – підкреслив Михайліченко в інтерв'ю журналу Футбол.

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Нагадаємо, Богдан приєднався до Андерлехта влітку цього року за 1,5 млн євро. Захисник вже провів 6 матчів у складі бельгійського клубу, записавши до свого активу гол.

Додамо, що Михайліченко в поточному сезоні дебютував у складі збірної України, відзначившись асистом у матчі зі Швейцарією в Лізі націй.

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