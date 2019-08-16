toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ЦСКА СОФІЯ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Михайличенко зі своїм тренерським штабом відвідав матч Динамо U-19

15:12 1218 Читать на русском
Михайличенко зі своїм тренерським штабом відвідав матч Динамо U-19
Олексій Михайличенко / Динамо

Новий тренерський штаб Динамо поступово береться до своїх обов'язків.

Новий тренер Динамо Олексій Михайличенко був присутній на матчі юнацької команди Динамо проти одноліток з Десни. Разом з Михайличенком гру дивились члени його тренерського штабу: Вадим Євтушенко та Михайло Михайлов.

Михайличенко – офіційно головний тренер Динамо

Крім того, на матчі були помічені директор академії київського клубу Олександр Іщенко, помічник головного тренера Динамо U-21 Олег Гусєв та Володимир Безсонов.

Нагадаємо, Ігор Суркіс звільнив Олександра Хацкевича з посади головного тренера Динамо після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Новим наставником команди став Олексій Михайличенко, який вже очолював Динамо у сезонах 2002-2004. Контракт підписаний за схемою 2+1.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері

blog_ava
Кваліфікація Ліги Європи: "хет-трик" Дебелка вивів Ригу в плей-офф, Григорчук знову тріумфував, Зоря дізналася суперника
00:10
6363
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Відеоновини Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко Динамо U-19 Динамо U-19
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
32
хв
Металіст 1925
19:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук