Михайличенко зі своїм тренерським штабом відвідав матч Динамо U-19

Новий тренерський штаб Динамо поступово береться до своїх обов'язків.

Новий тренер Динамо Олексій Михайличенко був присутній на матчі юнацької команди Динамо проти одноліток з Десни. Разом з Михайличенком гру дивились члени його тренерського штабу: Вадим Євтушенко та Михайло Михайлов.

Михайличенко – офіційно головний тренер Динамо

Крім того, на матчі були помічені директор академії київського клубу Олександр Іщенко, помічник головного тренера Динамо U-21 Олег Гусєв та Володимир Безсонов.

Нагадаємо, Ігор Суркіс звільнив Олександра Хацкевича з посади головного тренера Динамо після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Новим наставником команди став Олексій Михайличенко, який вже очолював Динамо у сезонах 2002-2004. Контракт підписаний за схемою 2+1.

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