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Михайличенко здобув першу перемогу на чолі Динамо

22:23 451 Читать на русском
Михайличенко здобув першу перемогу на чолі Динамо
Динамо перемогло Мальме

Динамо перемогло Мальме (1:0) у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Олексій Михайличенко вперше виграв в ролі головного тренера "біло-синіх".

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

Три очки киянам приніс Віталій Буяльський, який забив єдиний гол у звітному матчі на 84-й хвилині.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зауважимо, що це перша перемога Динамо в офіційному матчі після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера.

До поєдинку проти Мальме команда двічі зіграла внічию (проти Олімпіка та Зорі), та одного разу програла (Десні), а також розгромила друголіговий Кристал у товариському матчі.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

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Теги
Ліга Європи Динамо - Мальме Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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