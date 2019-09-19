Михайличенко здобув першу перемогу на чолі Динамо

Динамо перемогло Мальме (1:0) у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Олексій Михайличенко вперше виграв в ролі головного тренера "біло-синіх".

Три очки киянам приніс Віталій Буяльський, який забив єдиний гол у звітному матчі на 84-й хвилині.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зауважимо, що це перша перемога Динамо в офіційному матчі після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера.

До поєдинку проти Мальме команда двічі зіграла внічию (проти Олімпіка та Зорі), та одного разу програла (Десні), а також розгромила друголіговий Кристал у товариському матчі.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського