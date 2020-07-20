toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Михайличенко залишиться тренером Динамо, – ЗМІ

08:45 - Читать на русском
Михайличенко залишиться тренером Динамо, – ЗМІ
Олексій Михайличенко / фото: ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко залишиться на своїй посаді попри провальний сезон.

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

Динамо не збирається звільняти Михайличенка попри невдалий сезон, стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Колос – Динамо: Київ проповзає в ЛЧ після унікального фіаско – ганебна розв'язка сезону, феєрія не тих динамівців

Зазначається, що рішення приймали брати Суркіси, а подальша доля Михайличенка залежить від Ліги чемпіонів – у випадку невиходу до групового етапу на киян очікує неминуча зміна тренера.

Нагадаємо, що Динамо поступилось Колосу (2:0) та дивом не втратило другу позицію через нічию між Зорею та Десною.

Динамо ставить на трансфери – Суркіс підтвердив перемовини, Михайличенко заговорив про чистку, 2 гравці отримали вирок

blog_ava
Головні новини футболу 19 липня: Динамо і Зоря осоромилися у битві за ЛЧ, Суркіс натякнув на великі зміни
07:00
2530
Теги
Динамо Динамо Колос - Динамо Олексій Олексій Михайличенко Ігор Суркіс
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
45
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук