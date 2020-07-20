Михайличенко залишиться тренером Динамо, – ЗМІ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко залишиться на своїй посаді попри провальний сезон.

Динамо не збирається звільняти Михайличенка попри невдалий сезон, стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Зазначається, що рішення приймали брати Суркіси, а подальша доля Михайличенка залежить від Ліги чемпіонів – у випадку невиходу до групового етапу на киян очікує неминуча зміна тренера.

Нагадаємо, що Динамо поступилось Колосу (2:0) та дивом не втратило другу позицію через нічию між Зорею та Десною.

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