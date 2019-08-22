Михайличенко закликав фанатів Динамо підтримати команду у непростий час

Новий керманич київського гранда нагадав про єдність клубу і його вболівальників.

"Зараз непростий час для нашого Динамо. Але ми завжди були і будемо сильні єдністю, вірою один в одного. Тільки разом ми можемо досягти результату.

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Наступний наш матч – з Олімпіком. І нам дуже важливі ваші увага і підтримка. Приходьте на стадіон", – сказав Михайличенко в ролику для клубного YouTube-каналу.

Нагадаємо, матч п'ятого туру УПЛ між Динамо та Олімпіком відбудеться 24 серпня о 19:30 за київським часом. Це буде дебютна гра Олексія Михайличенка після повернення на тренерський місток киян.

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