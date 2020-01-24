Михайличенко задоволений грою проти Хайдука попри першу поразку Динамо на зборах

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко підсумував виступ своїх підопічних у спарингу проти Хайдука (0:1).

"Звичайно ж, хотілося б виграти в такому невеликому турнірі, але не вистачило десятка секунд. Але це не головне, тому що ми провели хороший спаринг з хорошим опонентом. Вони трохи випереджають нас в підготовці до другої частини сезону. 2 лютого у них уже починається чемпіонат і тут ми бачимо, що вони досить-таки добре готові. Ми ж після вчорашньої гри провели дуже хороший і корисний спаринг, тому що був хороший рух з боку Хайдука, хороша боротьба.

Динамо – Хайдук – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Мені здається, що все завдяки роботі пройшло на досить-таки хорошому рівні. Попри те, що у нас з'явився в середині поля Забарний, ми його спробували там, є й інші перестановки. Але на цьому зборі на сьогодні головне завдання – напрацюватися, підготувати хорошу базу, щоб на другому зборі награвати якісь варіанти, якийсь склад для чемпіонату України.

Не все сьогодні, звичайно ж, виходило, тому що ми грали на тлі втоми, ми спеціально не готувалися до цього матчу. Звичайно ж, було помітно, що гравці Хайдука наразі готові трохи краще, ніж ми, але і в зв'язку з тим, що ми ще вчора проводили гру, вони були трохи швидші. Тому нам було важче організовуватися і реалізувати себе в атаці. Хоча, звичайно ж, попри це, моменти і передумови були хороші, але ми їх не реалізували. Завтра буде робота. Знову будемо працювати", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Відзначимо, що до зустрічі з Хайдуком динамівці здобули дві перемоги та одну нічию на зимових зборах. Свій наступний матч команда Михайличенка проведе з Динамо Брест у понеділок, 27 січня.

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