Михайличенко: З першого дня зборів на гравців Динамо чекає серйозна робота

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко оцінив готовність своїх підопічних до початку зимових тренувальних зборів.

"Настрій бойовий. Він і має бути таким, оскільки є бажання довести, насамперед самим собі, що невдалі матчі в першій частині сезону були випадковістю. Звичайно, у новому році чекаємо від себе та команди нових перемог та хороших ігор.

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Функціональний стан гравців покажуть перші дні зборів. За всіх казати важко, але впевнений, що хлопці – професіонали. І незважаючи на відпустку, кожен займався індивідуально – хтось у футбол грав, хтось бігав.

Ми не давали ніяких індивідуальних завдань гравцям під час відпустки. Ми чудово розуміли, що це лише формальність. Якщо гравець сам захоче, то він обов’язково буде сам займатися. Але я ще раз повторюся, що ми попереджували їх про те, що втягувальних тренувань не буде і з першого дня на них чекає серйозна робота. Думаю, вони мене почули, оскільки навіть за першим тренуванням видно, що хлопці готові", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни вирушать на перший тренувальний збір в Туреччину 15 січня.

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