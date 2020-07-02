Михайліченко вже підписав попередню угоду з Андерлехтом, – Бурбас

Журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас поділився інформацією про можливий трансфер захисника Зорі Богдана Михайліченка в бельгійський Андерлехт.

"Чув, за моєю інформацією, Михайліченко вже якусь попередню угоду з Андерлехтом підписав. Звичайно, він не йде як вільний агент, за нього відступні 500 тисяч євро прописані в контракті.

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Напевно, Андерлехт вже домовився з Зорею. Я чув, що Богдан вже підписав якусь попередню угоду", – сказав Бурбас в ефірі Інстаграму ТК Футбол.

Зауважимо, раніше Віктор Скрипник підтвердив, що Михайліченко цікавить інші клуби. У поточному сезоні 23-річний захисник зіграв за Зорю 30 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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