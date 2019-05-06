"Михайличенко? Він же не із заводу Антонова!": Динамо на межі змін, Карпати – не Карпати, або Чим пахне гра Десни

"Футбол 24" обговорює 27 тур УПЛ з Іваном Шарієм, багаторічним рекордсменом Вищої ліги, екс-форвардом Ворскли.

– Динамо втратило очки з Олександрією, тож за 5 турів до фінішу відрив Шахтаря сягнув 9 балів. Кияни капітулювали, насамперед, психологічно?

– Так. Очевидно, "динамівці" підсвідомо розуміють, що наздогнати Шахтар – нереально. Ще якби два тижні тому їм вдалося обіграти "гірників" в очному протистоянні, залишалася б якась надія, а так…

Динамо – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

До того ж, Олександрія швидко відкрила рахунок, господарям довелося відіграватись. Пройти оборону Шарана – не так вже й просто.

– Чутки про відставку Хацкевича знову у топах. На його місце пророкують Олексія Михайличенка, який упродовж останніх 10 років не мав тренерської практики. Наскільки доречне таке ймовірне призначення?

– Попри те, що Михайличенко довго не тренував, він залишався у системі Динамо. Це людина, яка грала на найвищому рівні. Зараз їздить, переглядає матчі, постійно у темі. Він же не з заводу імені Антонова прийде. Щоправда, спрогнозувати, як виступатиме команда під його керівництвом, важко. Михайличенку дістануться ті ж футболісти, які були у розпорядженні Хацкевича…

– Матч Шахтаря та Львова охрестили "бразильським дербі" – кількість легіонерів із Південної Америки у цих командах вимірюється десятками. Щоправда, львівських латиноамериканців деякі експерти називають "футболістами з пляжу". Рахунок це підтвердив?

– Дійсно, бразильці Шахтаря і бразильці Львова – дуже відрізняються. "Футболісти з пляжу"? Я згідний із таким категоричним формулюванням. У Львові є багато своїх хлопців, які нічим не гірші від завезених легіонерів.

Шахтар – Львів – 5:0 – відео голів та огляд матчу

– Тим часом Маріуполь обіграв Зорю, тож тепер відставання Львова, який програв усі 5 матчів другого етапу, від єврокубкової зони зросло до 6 очок…

– Я б не поспішав списувати "містян". Ще 5 турів залишається. До того ж, наприкінці тижня Львів зіграє із безпосереднім конкурентом – Маріуполем.

– Чорноморцеві вдався фантастичний камбек проти Десни: починаючи із 86-ї хвилини одесити забили тричі і перемогли. Чернігову бракує мотивації, чи "моряки" відкрили у собі приховані резерви? А, може, ця гра попахує чимось іншим?

– Десна розчаровує не вперше. У позаминулому турі вели проти Ворскли – 3:0, потім стільки ж пропустили. Це дійсно попахує чимось, але чим – не знаю. Просто нема слів…

Фантастичний камбек Чорноморця у відеоогляді матчу проти Десни – 4:2

– Поки прямі конкуренти набирають очки, Карпати спромоглися лише на 1 пункт в останніх чотирьох турах. На виліт?

– Не думаю. Ще є час виправити помилки. Пригадую, у мої часи ми завжди боялися їхати до Львова. "Хоч би якось зачепитися за нічию", – думали собі. Потрібно, щоб Карпат боялися, як тоді. Натомість таке враження, що "зелено-білі" самі бояться грати у футбол. Зараз Карпати – не Карпати.

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