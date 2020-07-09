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Михайличенко виграв перший трофей після повернення на тренерський місток Динамо

06:00 - Читать на русском
Михайличенко виграв перший трофей після повернення на тренерський місток Динамо
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Перемога в Кубку України 2019/20 стала першою нагородою для Олексія Михайличенка в ролі тренера після тривалої перерви.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Динамо перемогло Ворсклу в серії пенальті та виграло Кубок України 2019/20. Кияни удванадцяте в своїй історії здобули цей трофей.

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Для Олексія Михайличенка даний титул став 5-м протягом тренерської кар'єри в київському клубі і першим після повернення на посаду наставника "біло-синіх". Як відомо, 57-річний тренер очолював Динамо з 2002 по 2004 рік. Тоді він двічі виграв чемпіонство, а по одному разу – Кубок та Суперкубок України.

Нагадаємо, Михайличенко очолив Динамо вже по ходу поточного сезону, замінивши Олександра Хацкевича. Білорус не зумів пройти кваліфікацію ЛЧ, після чого був відправлений у відставку.

Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли – команди провели по дев'ять ударів

Джерело: Футбол 24
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Динамо Динамо Олексій Олексій Михайличенко Динамо - Ворскла Кубок України Головне
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