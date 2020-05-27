Михайличенко відмовився оцінювати готовність Динамо до матчу з Шахтарем

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко розповів про рівень готовності команди до рестарту чемпіонату.

"Його оцінити можна буде тільки після першого офіційного матчу. Оцінювати поки що немає жодного сенсу, та й нічого – адже сьогодні був незвичний спаринг у форматі два тайми по тридцять хвилин. Ми вдячні Олімпіку за те, що вони пішли нам назустріч, адже у них гра вже в суботу, і ми змогли провести матч принаймні у такому форматі.

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Спаринги дуже важливі, тренування – тренуваннями, а ігор зараз, звичайно ж, не вистачає. Ми знаємо, що таке ігровий ритм, ігрова практика, тому початок, думаю, буде дуже важким для всіх команд. Переходити від тренувань до офіційних ігор завжди важко, навіть після звичайної передсезонної підготовки, а в цій ситуації тим паче. Але ми будемо намагатися якомога швидше вийти з цієї ситуації", – цитує Михайличенка прес-служба Динамо.

До слова, це вже другий спаринг киян після виходу з карантину, у попередньому матчі команда Олексія Михайличенка зіграла внічию з Колосом (0:0). Вже 31 травня Динамо проведе матч 24-го туру УПЛ проти Шахтаря.

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