toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АНДРІЙ ЛУНІН

Михайличенко виділив головні завдання Динамо у другій частині тренувальних зборів

21:23 208 Читать на русском
Михайличенко виділив головні завдання Динамо у другій частині тренувальних зборів
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився планами підготовки на другому етапі тренувальних зборів у Туреччині.

"Другий збір, звичайно, буде відрізнятися від першого. На попередньому етапі і в Києві ми більше закладали функціональну готовність, а на другому вже будемо награвати якісь тактичні схеми і розширений основний склад.

Динамо може відпустити найкращого бомбардира команди U-21 у Чорноморець

Я не вважаю, що основа – це 11 осіб. Це мінімум 16-18 чоловік, за допомогою яких можна варіювати різні тактичні побудови і схеми гри", – розповів Михайличенко в коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, найближчий спаринг Динамо відбудеться 5 лютого, суперником киян стане Олімпія Любляна.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

blog_ava
"З ним все дуже погано": як іспанські ЗМІ оцінюють Луніна та Зозулю після першої очної битви в Сегунді
20:30
7698
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Зимові збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
32
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук