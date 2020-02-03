Михайличенко виділив головні завдання Динамо у другій частині тренувальних зборів

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився планами підготовки на другому етапі тренувальних зборів у Туреччині.

"Другий збір, звичайно, буде відрізнятися від першого. На попередньому етапі і в Києві ми більше закладали функціональну готовність, а на другому вже будемо награвати якісь тактичні схеми і розширений основний склад.

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Я не вважаю, що основа – це 11 осіб. Це мінімум 16-18 чоловік, за допомогою яких можна варіювати різні тактичні побудови і схеми гри", – розповів Михайличенко в коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, найближчий спаринг Динамо відбудеться 5 лютого, суперником киян стане Олімпія Любляна.

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