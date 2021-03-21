Михайліченко вдало повернувся до основи Андерлехта – українець взяв участь у двох гольових атаках і посприяв розгрому
Богдан Михайліченко допоміг Андерлехту розгромити Зюлте-Варегем в 31 турі Ліги Жупіле.
Ліга Жупіле, 31 тур
Андерлехт – Зюлте-Варегем – 4:1
Голи: Ель Хаджі, 32, Мурільйо, 45+2, Версарен, 54, Діабі, 89 – Воссен, 5
Вилучення: Каллен, 85 – Марк, 26
В гості до брюссельців завітав прямий конкурент, який відставав всього на три очки. Початок зустрічі склався для Андерлехта жахливо – досвідчений Єлле Воссен відкрив рахунок на 5 хвилині. Камбеку господарів посприяв Дем'єн Марк, який отримав пряму червону за грубий фол у центрі поля.
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Андерлехт двічі скористався кількісною перевагою ще до перерви. Одним з головних героїв став Богдан Михайліченко, який повернувся у основу після двоматчевої паузи. У моменті з першим голом українець відзначився передгольовим пасом, а в другому асистував точно на голову Майклу Мурільйо – панамець пробив голкіпера з другої спроби.
Після відпочинку Андерлехт довів справу до логічного завершення. Версарен закріпив перевагу, а Діабі оформив розгром вже у рівних складах. Підопічні Венсана Компані залишаються п'ятими, але зберігають хороші шанси на боротьбу за "срібло" чемпіонату – до Антверпена 5 очок.
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Передгольовий пас Михайліченка:
Асист Михайліченка: