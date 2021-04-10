"Це збірна, а не клуб, де ти можеш бачити, як працює футболіст. Ти приїжджаєш, мені здається, тренерський штаб вже знає, в яких ти кондиціях, що можеш на полі.

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Думаю, склад уже наполовину всі знають. У збірній важко проявити себе на тренуваннях. Ти граєш за клуб, тренерський штаб дивиться твої дані, як можеш грати. Якщо підходить – тебе ставлять.

Кожен футболіст знає, як грати при різних схемах. В атаці і захисті трохи інші вимоги до футболістів. Але нам показали на макеті, на теорії, по полю походили. Розумієш, що і як", – сказав Михайліченко у коментарі Football Hub.

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