Михайличенко: У Шахтарі немає бразильців, там грають українці – Марлос, Мораєс

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко іронічними висловлюваннями оцінив матч проти Шахтаря (3:1).

"Фізичні кондиції Динамо на фоні бразильської техніки бразильців Шахтаря? У донецькому клубі ж немає бразильців, там грають українці, Марлос, Мораєс.

Шахтар – Динамо – відео голів

Шахтарю не можна було давати стільки волі та контролю м'яча. Ігровий тонус гравців Динамо не допоміг зберегти нам структуру гри до кінця. Шахтар краще використав свої шанси.

Можна привітати усіх з поверненням футболу в Україні, але, звичайно результат невтішний, на мою думку, навіть несправедливий. Хто краще використовує свої моменти, той і виграє", – заявив Михайличенко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці