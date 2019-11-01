toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР

Михайличенко та ще три наставники претендують на звання найкращого тренера жовтня в УПЛ

23:35 16 Читать на русском
Михайличенко та ще три наставники претендують на звання найкращого тренера жовтня в УПЛ
Олексій Михайличенко / фото: Динамо

Стартувало голосування за звання найкращого тренера жовтня в українській Прем'єр-лізі.

Про старт голосування за найкращого тренера місяця повідомляє офіційний сайт УПЛ. Номінанти представляють 4 клуби.

По два гравці Динамо і Шахтаря претендують на звання найкращого футболіста жовтня в УПЛ

На нагороду претендують переможці номінації "Найкращий тренер туру": 10 тур – Володимир Шаран (Олександрія), 11 тур – Віктор Скрипник (Зоря), 12 тур – Олександр Рябоконь (Десна), а також наставник Динамо Олексій Михайличенко, чия команда в жовтні демонструвала високі спортивні результати.

Наразі усі охочі можуть віддати свій голос за тренера, якого вони вважають найкращим у жовтні, на сайті УПЛ.

Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8

blog_ava
Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду
08:00
5244
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко УПЛ Володимир Шаран Володимир Шаран Віктор Скрипник Віктор Скрипник Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
9
хв
Кремінь
14:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук