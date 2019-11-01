Михайличенко та ще три наставники претендують на звання найкращого тренера жовтня в УПЛ

Стартувало голосування за звання найкращого тренера жовтня в українській Прем'єр-лізі.

Про старт голосування за найкращого тренера місяця повідомляє офіційний сайт УПЛ. Номінанти представляють 4 клуби.

По два гравці Динамо і Шахтаря претендують на звання найкращого футболіста жовтня в УПЛ

На нагороду претендують переможці номінації "Найкращий тренер туру": 10 тур – Володимир Шаран (Олександрія), 11 тур – Віктор Скрипник (Зоря), 12 тур – Олександр Рябоконь (Десна), а також наставник Динамо Олексій Михайличенко, чия команда в жовтні демонструвала високі спортивні результати.

Наразі усі охочі можуть віддати свій голос за тренера, якого вони вважають найкращим у жовтні, на сайті УПЛ.

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