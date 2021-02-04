"Український день" у Бельгії ознаменувався проходом у наступний раунд змагань ще двох команд з нашими легіонерами на борту. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Локерен-Темсе – Сент-Трюйден – 0:2

Голи: Назон, 8, Іто, 62

РФК Льєж – Андерлехт – 0:2

Голи: Мукаіру, 29, Ашімеру, 67

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Аматорський Локерен-Темсе пропустив від середняка Ліги Жупіле вже на початку матчу – відзначився бомбардир збірної Гаїті Дюкенс Назон. Наступного гола довелось чекати майже 60 хвилин. Японський форвард Тацуя Іто подвоїв перевагу гостей і звільнив місце на полі для українського нападника Олександра Філіппова. Наш легіонер відіграв 16 хвилин і допоміг своїй команді втримати перевагу та довести матч до логічної перемоги. У наступному раунді суперником Сент-Трюйдена стане Генк.

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В іншому матчі Андерлехт не без проблем здолав нижчоліговий РФК Льєж. Відкрити рахунок вдалось лише в середині першого тайму – видихнути з полегшенням вболівальникам "пурпурово-білих" дозволив нігерійський півзахисник Поль Мукаіру. По перерві Маджід Ашімеру закріпив успіх гостей, вивівши їх в 1/8 фіналу, де команда Венсана Компані зустрінеться з клубом Сент-Жиллуаз.

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