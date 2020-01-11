Михайличенко: Сподіваємося, що Русин зможе стати основним нападником Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився очікуваннями від повернення нападника Назарія Русина у київську команду.

"Молоді гравці мають продемонструвати свій рівень, навички та бажання. Тоді буде висока конкуренція, від якої багато чого залежить. Ми продублювали кожну позицію, хоча при цьому є певні нюанси з травмованими – зокрема, той же Попов, сподіваємося, за кілька днів має повернутися до загальної групи. Також запросили молодих хлопців, які можуть скласти конкуренцію, і повернули з оренди Русина – сподіваємося, він зможе стати основним нападником.

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Крім того, будемо переглядати Каргбо, якого запросили минулого року, але він не мав права грати за нас. Тому беремо його на збір та покладаємо на нього надії. Сподіваємося, що в нас на кожній позиції буде гідна конкуренція, яка дозволить нам грати краще", – цитує Михайличенка офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, після першої частини сезону київський клуб достроково повернув Русина з оренди у Зорі. В поточному сезоні 21-річний футболіст забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі у 14 матчах в УПЛ.

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