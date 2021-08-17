Перший віце-президент Української асоціації футболу Олексій Михайличенко зізнався, як в організації працювали над створенням списку гравців на найближчі зустрічі.

"Відповідно до регламентних вимог ФІФА, виклики у клуби футболістам на навчально-тренувальний збір мають бути відправлені за два тижні до його початку.

ЧС-2022: УАФ оголосила список гравців збірної України на матчі з Казахстаном і Францією – є новачки

Комітет національних збірних УАФ під час свого засідання склав список футболістів, які вирушать на найближчий збір національної команди України", – цитує Михайличенка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, "синьо-жовті" після відходу Андрія Шевченка досі залишаються без головного тренера. Через це список викликаних гравців на поєдинки кваліфікації ЧС-2022 проти Франції і Казахстану, а також на спаринг з Чехією склали на засіданні відповідного комітету.

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