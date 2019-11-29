Михайличенко: Перші і останні хвилини матчу стали для Динамо фатальними

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко прокоментував матч 5-го туру Ліги Європи проти Мальме, у якому "біло-сині" пропустили вирішальний гол у доданий до основного час.

"Самі винні, що такий рахунок. Не можна тайми починати з пропущених м'ячів. У першому таймі було багато конструктиву. Завдяки руху гравців, відкриванням за спину захисників та швидкому розіграшу м'яча наша атакувальна гра була хорошою.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів

Ці м'ячі, які ми пропустили, особливо в другому таймі, вони погано позначились на психології гравців. Після цього – вилучення незрозуміле. І взагалі у другому таймі нам було набагато важче грати. Вдесятьох відігралися, але, можливо, надмірне бажання виграти цю гру нам завадило.

Те, що ми були у меншості, давало нам можливість проводити контратаки, але, на жаль, перші і останні хвилини матчу стали для нас фатальними", – сказав Михайличенко в ефірі телеканалу Футбол 2.

Нагадаємо, після поразки у Швеції Динамо опустилося на третє місце у групі В. В останньому турі групового етапу кияни прийматимуть Лугано.

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