toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Михайличенко: Перші і останні хвилини матчу стали для Динамо фатальними

00:27 1704 Читать на русском
Михайличенко: Перші і останні хвилини матчу стали для Динамо фатальними
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко прокоментував матч 5-го туру Ліги Європи проти Мальме, у якому "біло-сині" пропустили вирішальний гол у доданий до основного час.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

"Самі винні, що такий рахунок. Не можна тайми починати з пропущених м'ячів. У першому таймі було багато конструктиву. Завдяки руху гравців, відкриванням за спину захисників та швидкому розіграшу м'яча наша атакувальна гра була хорошою.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів

Ці м'ячі, які ми пропустили, особливо в другому таймі, вони погано позначились на психології гравців. Після цього – вилучення незрозуміле. І взагалі у другому таймі нам було набагато важче грати. Вдесятьох відігралися, але, можливо, надмірне бажання виграти цю гру нам завадило.

Те, що ми були у меншості, давало нам можливість проводити контратаки, але, на жаль, перші і останні хвилини матчу стали для нас фатальними", – сказав Михайличенко в ефірі телеканалу Футбол 2.

Нагадаємо, після поразки у Швеції Динамо опустилося на третє місце у групі В. В останньому турі групового етапу кияни прийматимуть Лугано.

Динамо програло Мальме на 90+6 у божевільному матчі Ліги Європи з вилученням і камбеками

blog_ava
Мальме – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
28 листопада
20951
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Мальме - Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
49
хв
Шальке
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук