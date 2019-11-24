Михайличенко розповів, що його не влаштувало у грі Динамо проти Маріуполя

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Маріуполем (3:0) у 15-му турі УПЛ.

"Не влаштувало тільки одне – створивши стільки моментів, потрібно забивати. Перевага у нас була набагато більшою, ніж у три голи. Можна було напругу зняти ще в першому таймі і просто грати у свій футбол.

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Андрієвський, Кадар, Дуелунд і Сідклей поки поступаються тим гравцям, які готувалися до матчу. Ми не можемо заявити на гру 22 людини. Що стосується Тамаша Кадара, то він, на мій погляд, провів хорошу гру – і багато виграв боротьби, і непогано організовував атаки. Це досить досвідчений хороший гравець. Тому добре, що він відновлює свої кондиції", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після перемоги над Маріуполем Динамо повернулося на друге місце турнірної таблиці УПЛ. Відставання від Шахтаря – 13 очок.

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