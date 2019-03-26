Михайличенко розповів, що означає термін "Конспекти Лобановського"

Екс-наставник киян Олексій Михайличенко розповів, що він вкладає у поняття "Конспекти Лобановського".

"Люди неправильно розуміють термін "Конспекти Лобановського". Це не якась папочка, звичайно ні. У кожного тренера є набір вправ. Якщо ти був футболістом, ти бачив завдяки чому набираєш хорошу форму, завдяки чому ти вдосконалювався, які групові вправи конкретно.

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Звичайно, це потрібно вдосконалювати. Змінюються тактики, бачення. Було чимало вправ, які я бачу й зараз, вони актуальні. Той же квадрат.

Ви що, думаєте Лобановський сів і вночі вигадав усі вправи? Він теж десь-щось побачив, теж чомусь вчився, щось свого додавав і складав ці конспекти. Так усі тренери роблять, а те, що говорять: "Тримайте папку".... я розумію, що немає сенсу щось доводити. Ці люди взагалі не розуміються у футболі", – сказав Михайличенко у шоу Фізкультура.

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