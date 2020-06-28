Михайличенко: Радості і овацій у роздягальні суддів було не менше, ніж в роздягальні Десни – ось це для мене питання

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко виділив ключові моменти поразки від Десни (2:3) у 28 турі УПЛ.

"Перший тайм вийшов дуже поганим, було дуже багато втрат, програли дуже багато єдиноборств. Найголовніше – ми перестали грати в те, що хотіли. Було занадто багато довгих передач. Так, у нас відбулися зміни в складі. Не зміг з перших хвилин вийти Сидорчук, який пропустив близько тижня, якщо не більше. Отримав травму Миколенко, Попов. Напевно, це в якійсь мірі відіграло свою роль. Вважаю, цього не повинно було бути. Хто б не виходив – вони повинні виконувати те, що заплановано.

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Другий тайм був зовсім іншим. Ми знали, що Десна буде захищатися великою кількістю гравців, буде розраховувати на контратаки. Все так і було, у Десни було кілька непоганих можливостей для контргри. На жаль, ми не змогли утримати цей результат, навіть зрівнявши рахунок. У такій грі пропускати два голи після стандартів – дуже і дуже багато.

Можливо, мені здалося, але хлопці кажуть, що була гра рукою перед призначенням кутового. Але це справа суддів. Щодо суддівства нічого не хочу говорити. Просто трохи не зрозумів: проходив повз суддівської (поєдинок обслуговувала бригада Катерини Монзуль – прим. Футбол 24) роздягальні після матчу, а там радості і овацій було не менше, ніж в роздягальні Десни. Ось для мене це питання", – заявив Михайличенко в коментарі ПроФутбол.

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