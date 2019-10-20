Михайличенко прокоментував чергову перемогу Динамо у матчі проти Олександрії

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився думкою щодо перемоги своєї команди в матчі 11 туру УПЛ проти Олександрії.

"Сьогодні була досить важлива і хороша перемога. Суперник був дуже гідний. Один з наших конкурентів, який показує хороший футбол. Було важко. Багато наших гравців, на мій погляд, не показали того, що вони можуть через різні обставини. Після матчів збірних потрібно знову відчути клуб і чемпіонат. На першому місці був результат.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Якщо ми зіграли на нуль, то це добре. Попов і Шабанов відіграли хороший матч. Було багато боротьби. У футболі все починається з оборони. А потім вже будується атака. Прагнемо того, щоб суперник мав якомога менше шансів забити і продуктивно грати в атаці. Сьогодні нам це вдалося. Природно, що у нас завдання в кожному матчі зіграти на нуль.

Олександрія показала добротний футбол. Вони намагалися грати на результат до кінця, мали непогані моменти. Але це не применшує нашої перемоги. Коли грають два такі хороші суперники, які показують атакувальний футбол, то матч тримає в напрузі.

Що не вийшло? Суперник добре оборонявся. Нам трохи не вистачило швидкості, щоб створювати більше проблем обороні Олександрії. Але на це є певні причини. Сподіваємося, що в наступних іграх команда буде рухатися по-іншому", – цитує Михайличенка Динамомания.

Динамо продовжило свою переможну серію в УПЛ до п'яти матчів (різниця голів – 13:0).

Динамо обіграло Олександрію у центральному матчі УПЛ – важка перемога обірвала безпрограшну серію гостей