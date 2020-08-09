Михайліченко пояснив, чому не зміг закріпитися в рідному Динамо

"Я дебютував за Динамо у 2015 році, коли командою керував Сергій Ребров. Я тоді дуже хвилювався попри те, що під керівництвом цього наставника я багато тренувався з першою командою. Мені дуже допомогло в плані психології те, що ми тоді виграли у Зорі в кубковому поєдинку.

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Чому не закріпився в Динамо? Цьому є багато пояснень. У Динамо зібрані сильні футболісти. Конкуренція в колективі дуже серйозна. До того ж, мене підкосили часті травми. Втім, для мене це був дуже важливий період. Я багато чому навчився, особливо у динамівських легіонерів. Мені допомагав Антунеш, Мораєс завжди був поруч... Просто тоді так зійшлися зірки. Але я не шкодую, що після Динамо я пограв у Сталі, а потім в Зорі.

Мені було важко себе проявити з найкращого боку, коли я після Сталі повернувся в Динамо Олександра Хацкевича. Я був після травми, турбувався за коліно, а показувати все найкраще потрібно було відразу. А особистий дзвінок від Юрія Вернидуба вселив в мене впевненість. У колективі, в який я потрапив, все було по-іншому..." – зізнався Михайліченко в коментарі meta-ratings.

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