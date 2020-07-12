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Михайличенко: Повинні були досягати результату, але на останніх хвилинах не втримали його

22:01 - Читать на русском
Михайличенко: Повинні були досягати результату, але на останніх хвилинах не втримали його
Олексій Михайличенко / Сайт Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував нічию з Олександрією (2:2).

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямін Вербіч 63’
Беньямін Вербіч 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямін Вербіч
75’ Беньямін Вербіч
89’ Максим Третьяков

"Нам все важче і важче знаходити емоції. Це був хороший матч з хорошим суперником.

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Гру в двох таймах побудували по-різному, були два різні сценарії. Повинні були досягати результату, але на останніх хвилинах не втримали його. Тепер будемо готуватися до Зорі", – заявив Михайличенко в коментарі телеканалу "Футбол".

Додамо, що Динамо вже третій тур поспіль не може здобути перемогу, залишаючись на третій сходинці УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Олексій Михайличенко Олександрія - Динамо
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