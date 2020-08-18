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Михайліченко потрапив у дві символічні збірні після свого дебюту за Андерлехт з голом-красенем

10:56 - Читать на русском
Михайліченко потрапив у дві символічні збірні після свого дебюту за Андерлехт з голом-красенем
Богдан Михайліченко проти Сент-Трюйдена / photo newa

Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко отримав чудові відгуки за свою дебютну гру в чемпіонаті Бельгії.

Михайліченко вийшов у стартовому складі на поєдинок 2-го туру Ліги Жупіле проти Сент-Трюйдена (3:1) і зумів забити розкішний гол. Відразу два бельгійських видання включили українця до символічної збірної туру.

Михайліченко голом-шедевром дебютував за Андерлехт

"Михайліченко став відкриттям Андерлехта, включно з його красивим голом", – пише Voetbal Krant.

"Вболівальники Андерлехта вперше побачили Михайліченка в дії у неділю. Хлопець із надвичайно складним прізвищем видав хороший прохід і блискуче завершення. Непогано для лівого захисника", – вважає Voetbal Primeur.

Нагадаємо, Михайліченко є вихованцем київського Динамо. Влітку минулого року захисник став повноцінним гравцем Зорі в рамках частини трансферу Олександра Караваєва. Нещодавно Андерлехт заплатив за українця близько 1,5 млн євро (за даними Transfermarkt), а Богдан підписав контракт на 4 сезони.

Компані офіційно став наставником Андерлехта – бельгієць завершив кар'єру гравця і тренуватиме Михайліченка

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Богдан Богдан Михайліченко Українці за кордоном Андерлехт Андерлехт Бельгія
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