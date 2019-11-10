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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

19:54 1316 Читать на русском
Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
Олексій Михайличенко / Сайт Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував поразку у матчі 14 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Нам потрібно було відіграватися, сильніше грати в атаці та боротися за результат до кінця. Замінив Миколенка не через жовту картку. Віталій отримав травму. Дві наші заміни були вимушеними.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Шанси на чемпіонство? На таке стандартне питання буде стандартна відповідь. Поки є шанси, ми будемо боротися. Чому ні? Сьогоднішня гра була трохи більшим, ніж просто грою за три очки. Поєдинки Динамо з Шахтарем – це інша категорія матчів", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо відстає від Шахтаря на 13 очок після 14 турів. Також кияни поступилися другою сходинкою чемпіонату луганській Зорі, у якої на один пункт більше.

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Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Шахтар - Динамо
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