Михайличенко поділився враженнями від першої перемоги біля керма Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко спокійно сприйняв розгромну перемогу в спарингу над херсонським Кристалом (6:0).
"Це була контрольна зустріч, яку ми запланували. Її потрібно було провести, щоб підтримувати ігровий тонус, ритм. Збірники грають, а тим, хто залишився, потрібно підтримувати ритм.
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Багато футболістів не мають достатньої ігрової практики, тому це був важливий матч з підготовчої точки зору. Ми хотіли перевірити наш рух. Перемагати чи ні – апріорі будь-який матч грається на перемогу.
Фізичний стан гравців? Потрібно провести тестування. У нас перебудувалася робота. Не кажу, що була погана чи хороша, просто інша. Були інші вимоги. Ми працюємо над фізичним станом.
Атакує і захищається вся команда, тому всі повинні бути готові", – цитує Михайличенка Tribuna.com.
Вже 15 вересня Динамо зустрінеться з Десною в рамках 7-го туру чемпіонату України.
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