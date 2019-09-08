toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Михайличенко поділився враженнями від першої перемоги біля керма Динамо

22:05 451 Читать на русском
Михайличенко поділився враженнями від першої перемоги біля керма Динамо
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко спокійно сприйняв розгромну перемогу в спарингу над херсонським Кристалом (6:0).

"Це була контрольна зустріч, яку ми запланували. Її потрібно було провести, щоб підтримувати ігровий тонус, ритм. Збірники грають, а тим, хто залишився, потрібно підтримувати ритм.

Конфлікт гравців Динамо і Михайличенка після двох поспіль невдач – стали відомі нові подробиці

Багато футболістів не мають достатньої ігрової практики, тому це був важливий матч з підготовчої точки зору. Ми хотіли перевірити наш рух. Перемагати чи ні – апріорі будь-який матч грається на перемогу.

Фізичний стан гравців? Потрібно провести тестування. У нас перебудувалася робота. Не кажу, що була погана чи хороша, просто інша. Були інші вимоги. Ми працюємо над фізичним станом.

Атакує і захищається вся команда, тому всі повинні бути готові", – цитує Михайличенка Tribuna.com.

Вже 15 вересня Динамо зустрінеться з Десною в рамках 7-го туру чемпіонату України.

Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку – Соль знімає прокляття, Де Пена і Гармаш феєрять, кілька камбеків

blog_ava
Маліновський заявив, що збірній України рано думати про вихід на Євро-2020 навіть після перемоги над Литвою
06:30
7489
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Кристал Кристал Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
27
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук