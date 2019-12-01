Михайличенко після важкої перемоги над Олімпіком поскаржився на несправедливий календар для Динамо

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями після матчу 16-го туру УПЛ проти донецького Олімпіка (1:3).

"Сьогодні ми набрали дуже важливі три очки в непростій грі. Без інтриги не обійшлося. Маючи повну ігрову перевагу, ми допустили помилку в обороні, яка призвела до пропущеного м'яча. Тому напруга в матчі повернулося і трималася досить довго. Ми створювали моменти, але довго не могли забити. В принципі, грою команди я цілком задоволений. Було створено багато цікавих моментів, передумов для гарного завершення атак. Тільки підводить реалізація.

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Звичайно, після заміни Миколенка план на гру змінився. Караваєв вже грав на трохи незвичній для себе позиції, це внесло корективи в нашу гру. Зараз велике навантаження на футболістів, вони грають на складних полях. У нас було всього два дні на підготовку після матчу в Мальме. Адже ми могли зіграти в понеділок, як це робиться в інших країнах – Німеччині, Туреччині, Португалії.

Однак нам у понеділок грати не можна, тому що УАФ запланувала підведення підсумків року. Хоча грати ще два тури в чемпіонаті і один – в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Потрібно думати про футбол і робити хоча б приблизно хороші і рівні умови, щоб команди, які представляють нашу країну на європейській арені, не жертвували чемпіонатом України. І Олександрія, яка також грала в Лізі Європи, і ми могли підготуватися краще.

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У нас на полі сьогодні з'явилися чотири нових гравці – майже півкоманди. Після важких ігор, коли у тебе всього два дні на підготовку, потрібно шукати варіанти, щоб підтримувати гру на рівні, якого нам хотілося б. Караваєв, Кендзьора і Миколенко – це три футболісти, яких ми вважаємо основними фланговими захисниками. Де Пена, Шапаренко конкурують з Буяльським і Шепелєвим. Тому, думаю, в плані складу все було логічно", – цитує Михайличенко прес-служба Динамо.