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Михайличенко після важкої перемоги над Олімпіком поскаржився на несправедливий календар для Динамо

22:51 244 Читать на русском
Михайличенко після важкої перемоги над Олімпіком поскаржився на несправедливий календар для Динамо
Олексій Михайличенко / фото: Футбол 24

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями після матчу 16-го туру УПЛ проти донецького Олімпіка (1:3).

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

"Сьогодні ми набрали дуже важливі три очки в непростій грі. Без інтриги не обійшлося. Маючи повну ігрову перевагу, ми допустили помилку в обороні, яка призвела до пропущеного м'яча. Тому напруга в матчі повернулося і трималася досить довго. Ми створювали моменти, але довго не могли забити. В принципі, грою команди я цілком задоволений. Було створено багато цікавих моментів, передумов для гарного завершення атак. Тільки підводить реалізація.

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Звичайно, після заміни Миколенка план на гру змінився. Караваєв вже грав на трохи незвичній для себе позиції, це внесло корективи в нашу гру. Зараз велике навантаження на футболістів, вони грають на складних полях. У нас було всього два дні на підготовку після матчу в Мальме. Адже ми могли зіграти в понеділок, як це робиться в інших країнах – Німеччині, Туреччині, Португалії.

Однак нам у понеділок грати не можна, тому що УАФ запланувала підведення підсумків року. Хоча грати ще два тури в чемпіонаті і один – в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Потрібно думати про футбол і робити хоча б приблизно хороші і рівні умови, щоб команди, які представляють нашу країну на європейській арені, не жертвували чемпіонатом України. І Олександрія, яка також грала в Лізі Європи, і ми могли підготуватися краще.

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У нас на полі сьогодні з'явилися чотири нових гравці – майже півкоманди. Після важких ігор, коли у тебе всього два дні на підготовку, потрібно шукати варіанти, щоб підтримувати гру на рівні, якого нам хотілося б. Караваєв, Кендзьора і Миколенко – це три футболісти, яких ми вважаємо основними фланговими захисниками. Де Пена, Шапаренко конкурують з Буяльським і Шепелєвим. Тому, думаю, в плані складу все було логічно", – цитує Михайличенко прес-служба Динамо.

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Динамо Динамо Олімпік - Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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