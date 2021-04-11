Ліга Жупіле, 33 тур

Андерлехт – Брюгге – 2:1

Голи: Нмеча, 72, Локонга, 76 – Ланг, 53

Михайліченко та Соболь вийшли у старті своїх команд на звичній позиції лівого захисника. Брюгге впевнено почав матч і навіть міг вийти вперед на 13 хвилині, проте гол Вормера скасували через офсайд.

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Усі найцікавіші події відбулися по перерві. Ланг у розкішному проході таки відкрив рахунок за гостей, і це був останній успіх лідера чемпіонату. Андерлехт відповів подвійним ударом за 4 хвилини – постаралися Нмеча і Локонга. Українці залишалися на полі до фінального свистка, але результативними діями не відзначилися (Соболь потрапив у протокол "завдяки" жовтій картці).

До завершення регулярної частини залишився всього один тур. Брюгге навіть після поразки впевнено утримує лідерство (17 очок відриву), а команда Михайліченка у "групі чемпіонів" буде боротися за другу сходинку з Антверпеном і Генком.

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