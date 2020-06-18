Михайличенко оцінив готовність Миная до УПЛ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко залишився враженим рівнем Миная після очної зустрічі у півфіналі Кубка України (2:0).

"Вважаю, що Минай може заграти в УПЛ, і він близький до цього. Бажаю Василю Кобіну та його команді зробити цей крок у Прем'єр-лігу", – цитує Михайличенка офіційний сайт киян.

Минай – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Нагадаємо. після 19-ти турів Першої ліги Минай посідає третю сходинку, яка дозволяє підвищитись у класі. Керівництво турніру вирішило дограти сезон, тому для закарпатців поки не все визначено.

У фіналі Кубка України Динамо зустрінеться з переможцем пари Маруполь – Ворскла.

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