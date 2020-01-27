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Михайличенко оцінив дії Каргбо і Соля у матчі проти Динамо Брест

19:10 2020 Читать на русском
Михайличенко оцінив дії Каргбо і Соля у матчі проти Динамо Брест
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував виступ форвардів Франа Соля та Ібрагіма Каргбо у товариському матчі проти Динамо Брест.

"Ібра, якщо можна так сказати, ще придивляється. Це була перша гра, коли ми змогли його використовувати на позиції центрального форварда. Припускаємо, що тут він буде грати і далі, але раніше ситуація диктувала умови, коли йому потрібно було зіграти з краю.

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На фланзі йому вже доводилося діяти, і ми про це знали. Йому ще необхідно звикнути до партнерів, роботи і вимог. Видно, що Ібра дуже старається, сьогодні у нього було кілька хороших моментів, в яких він добре відкривався і вдало чіплявся за м'яч. В цілому, думаю, він на правильному шляху.

Що стосується Франа Соля, йому чогось трохи бракує, і це було видно сьогодні, коли у нього було кілька моментів, в яких він сам міг забити. Але він також працює, старається, і бере активну участь в командній грі. Чекаємо від нього теж результативності", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни розгромили Динамо Брест з рахунком 3:0. Ще один форвард "біло-синіх", Назарій Русин, пропускав спаринг через незначні проблеми зі здоров'ям.

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